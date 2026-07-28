Искат да правят Музей на спортната слава във Велико Търново

Музей на спортната слава предлага да бъде изграден във Велико Търново общинският съветник Веселин Узунов.

Идеята му е да бъде създадено пространство, което да съхранява паметта за спортните успехи на града чрез експониране на купи, медали, отличия, архивни документи, фотографии, спортна екипировка, лични вещи на заслужили спортисти и треньори, както и материали, свързани с историята на великотърновските спортни клубове.

„Не просто музей, а интерактивен музей на спортната слава, използващ съвременни мултимедийни технологии, дигитален архив и видеоразкази на легендарни великотърновски спортисти. Това би превърнало експозицията в привлекателно място както за учениците и жителите на града, така и за многобройните туристи, които посещават Велико Търново целогодишно. Именно този модерен подход би отличил проекта от традиционните музейни експозиции и би го превърнал в естествено допълнение към обновената спортна инфраструктура на града“, споделя Веселин Узунов.

Той е отправил питане към кмета Даниел Панов за възможността идеята му да бъде реализирана.

Според него в бъдещия музей трябва да бъде включена постоянна експозиция „Спортна слава на Велико Търново“, дигитален архив на великотърновския спорт, интерактивна зала с видеоматериали и разкази на изявени спортисти и ежегодна церемония за приемане на нови личности в своеобразна „Зала на славата“ на великотърновския спорт.

„Подобен музей би изпълнявал не само музейна функция, но и важна образователна, възпитателна и обществена мисия. Той би вдъхновявал младите хора, би отдавал заслужено признание на поколенията спортисти, прославили Велико Търново, и би допълнил богатия културен и туристически облик на историческата и духовна столица на България. Реализирането на подобен проект би било естествен венец на дългогодишните усилия за развитие на спорта в града и още една инвестиция в неговата памет, идентичност и бъдеще“, твърди Узунов.

Екип „Борба“

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