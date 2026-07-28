Какво вещаят звездите за сряда, 29 юли

Луната преминава във Водолей и е в съвпад с Плутон. Аспектът буди у нас копнеж за промяна, свобода и скъсване с всичко старо. Слънцето и Юпитер са в съвпад в Лъв, откъдето ни даряват с вяра в собствените ни сили, с късмет и оптимизъм да гледаме смело напред. Марс и Венера са в напрегнат аспект, който предупреждава за прехвърчащи искри и противоречия в личния живот. Нека овладеем емоциите и не стигаме до крайности, а се насладим на благоприятните възможности за движение, промяна и поглед напред в бъдещето.

ОВЕН

В правилна посока

Радвате се на тонус и вдъхновение. Усещате подкрепа от приятели и съмишленици. Оптимизмът ви се завръща с пълна сила. Внимавайте обаче в любовния живот – прекалените ви претенции или прибързани думи могат да подпалят искри с половинката. Не влизайте в излишни спорове, а насочете силите си към екипната работа.

ТЕЛЕЦ

Справяте се с всичко

Пригответе се за един доста натоварен и забързан ден. Шефове или колеги ще искат бързи резултати, а у дома семейството ще изисква цялото ви внимание. Ще се чувствате между чука и наковалнята, защото крайните срокове наближават, но и близките ви искат своето. Успокойте се, не се нервирайте. Ще се справите с всичко.

БЛИЗНАЦИ

Нови хоризонти

Сряда ви носи вдъхновение. Ще имате оригинални идеи, ще чуете чудесни вести от далеч и ще се радвате на един великолепен ден. Мислите ви са насочени към бъдещето. При пътувания и в комуникацията днес бъдете една идея по-внимателни – не избързвайте с изказванията и не вярвайте на празни обещания. Премисляйте, преди да приемате.

РАК

Не се претоварвайте

Последните дати от месеца за вас са традиционното време да прегледате бюджета си и да видите какво сте изхарчили през юли и какво сте успели да спестите. Не бързайте за никъде. Ако сте в отпуск, обърнете внимание на себе си и не пътувайте, а си почивате. Ако работите, заемете се с най-рутинното и не се претоварвайте.

ЛЪВ

Силата е с вас

Благоприятният аспект на Слънцето и Юпитер във вашия знак ви дарява с лична сила, чар и късмет. Вие контролирате събитията днес. Единственият капан е във взаимоотношенията. Възможно е да се получи сблъсък на волите – вашата воля и волята на половинката ви относно нещо, което предстои в бъдеще. Намерете компромиса.

ДЕВА

Шумът ви пречи

Намалете оборотите и довършете ангажиментите си в пълно уединение. Работата ви иска концентрация и вглъбяване, но около вас е възможно да е прекалено шумно – клюки, незаинтересованост на колегите и лежерност, предизвикана от това, че сме в отпускарски сезон. Изолирайте се от шума и действайте целенасочено.

ВЕЗНИ

Приятелска подкрепа

Вие сте в чудесен период, богат на социални изяви, нови познанства и работа по съвместни проекти. Приятелите са вашата опора и днес с тяхна помощ можете да отворите нова страница. В личен план обаче прехвърчат противоречиви искри – страстите са силни, но лесно могат да минат в посока на ревност.

СКОРПИОН

Нови възможности

След напрегнатия вторник сряда ще ви дойде като мехлем. Пред вас се разкриват възможности за кариерно израстване и признание от страна на шефовете. Усещате се силни да преодолеете всяка спънка на работното място. Пазете се обаче от напрежение между служебния и личния ви живот. Вашите близки също искат внимание.

СТРЕЛЕЦ

Защитавате истината

В стихията си сте днес. Заредени сте с оптимизъм, бодри сте и сте готови за превземане на върхове. Денят е идеален за учене, задвижване на важни идеи. Внимавайте единствено в споровете за правота. Вие имате силна чувствителност към правдивостта, затова и днес толкова ожесточено ще защитавате истината. Но дали си заслужава да вливате толкова енергия?

КОЗИРОГ

Приключвате проект

В сряда ще приключите проект или дейност, която напоследък ви струваше много усилия, време и енергия. Ще се почувствате по-свободни откъм ангажименти, а и резултатите от работата ви изглеждат да са доста добри. Запазете инерцията, не се възгордявайте, а вървете напред. Днес излизате от напрегнат период.

ВОДОЛЕЙ

Желание за промяна

Радвате се на магнетизъм днес. Имате сериозно желание за промяна. Усещате силна мотивация да подредите живота си по нов начин. В партньорските взаимоотношения обаче се стремете към изясняване на истината, вместо към замитане на проблемите под килима. Ако някой ви се противопоставя, приемете и неговата гледна точка.

РИБИ

Бъдете търпеливи

От вас се изисква сериозно отношение на работното място, за да се справите с множеството текущи задачи. Работният ви ден ще бъде доста натоварен, а колегите може да проявят капризи. Започнете с належащите ангажименти още от сутринта и не оставяйте нищо за последния момент, за да избегнете излишния стрес.

Хороскоп за родените на 29 юли – Честит рожден ден! Навлизате в една силна, ярка и изпълнена с успехи година. Очаква ви личен подем, нови възможности за развитие и финансово стабилизиране. Основният ви житейски урок през следващите месеци ще бъде да управлявате огромната си енергия с мъдрост, да избягвате крайностите в решенията и да грабвате шансовете с увереност.

Тодор Емилов-Тео