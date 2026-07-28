Над 10 000 зрители са посетили планинското състезание „Раховец – Лясковец 2026“

Благодарствено писмо и купа от Автомобилен спортен клуб „Етър Рейсинг“ получи Община Горна Оряховица за оказаното съдействие при организиране на планинското състезание „Раховец – Лясковец 2026“. Надпреварата, която бе втори кръг от Републиканския шампионат по планинско изкачване, се проведе на 11 и 12 юли.

Благодарственото писмо и купата бяха връчени от директора на състезанието Димитър Стефанов на кмета на Общината Николай Рашков.

„Състезанието бе посетено от над 10 хиляди зрителиа, а добрата организация бе оценена и на национално ниво. Въпреки създалата се ситуация през първия ден се получи добро състезание “, сподели Димитър Стефанов.

Припомняме, че голяма част от пилотите отказаха да карат в неделя /12 юли/ след катастрофата в третия манш на тренировката в събота /11 юли/, която изпрати в болница Илия Бояджиев с ВАЗ 2105 от старозагорския клуб АСК. Както „Борба“ писа пилотът от клас НС3 загуби контрол над „ЛАДА“-та и се удари в дърво/.

След инцидента той бе откаран във великотърновската болница с лицево-челюстна травма, а тренировката бе прекратенаДвамата с кмета Николай Рашков изразиха надежда, че и през следващата година планинското изкачване „Раховец – Лясковец“ ще бъде включено в спортния календар на Община Горна Оряховица.