Непълнолетни момичета се биха в центъра на Велико  Търново

Сбиване между момичета възмутило жители на областния град.

Случката се е разиграла на 27 юли около 20,30 ч. в района на паметника “Майка България”. По първоначална информация момичета са нападнали трето, повалили са го на земята, дърпали са го за косата и са го ударили в областта на окото.

След намесата на полицията е установено, че двете извършителки и пострадалата са непълнолетни. И трите ученички са от Велико Търново. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.