Неправоспособен и пиян водач с рекордните 3,24 промила катастрофира 

Пиян водач с рекордните 3,24 промила предизвика произшествие. Той е установен от служители на полицейското управление в Павликени.

На 27 юли следобед в управлението е получен сигнал за самокатастрофирал водач на велосипед по пътя Павликени – с. Димча. Към мястото незабавно е насочен полицейски екип. При пристигане на мястото се оказало, че велосипедът е с монтиран бензинов двигател, а водачът е неправоспособен 36-годишен жител на с. Димча.

При теста за употреба на алкохол, апаратът е отчел 3,24 промила. По случая е започнато бързо производство.