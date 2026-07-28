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Неправоспособен и пиян водач с рекордните 3,24 промила катастрофира 

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Пиян водач с рекордните 3,24 промила предизвика произшествие. Той е установен от служители на полицейското управление в Павликени.

На 27 юли следобед в управлението е получен сигнал за самокатастрофирал водач на велосипед по пътя Павликени – с. Димча. Към мястото незабавно е насочен полицейски екип. При пристигане на мястото се оказало, че велосипедът е с монтиран бензинов двигател, а водачът е неправоспособен 36-годишен жител на с. Димча.

При теста за употреба на алкохол, апаратът е отчел 3,24 промила. По случая е започнато бързо производство.

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