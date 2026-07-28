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Св. Седмочисленици
Общество

НВУ „Васил Левски“ отбеляза празникa на храма „Св. Седмочисленици“

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

С тържествена света литургия и празничен водосвет беше отбелязан храмовият празник на храма „Св. Седмочисленици“, който се намира на територията на Националния военен университет „Васил Левски“.

Курсантите, преподавателите и личният състав на университета бяха благословени от отец Петър.

В навечерието на дипломирането и присвояването на първо офицерско звание бъдещите офицери отправиха молитва за здраве, мъдрост и достойна служба в името на България. Те бяха поръсени за здраве.

Празникът на Светите Седмочисленици напомня за силата на вярата, знанието и духовните ценности – основа, върху която се изграждат лидерството, отговорността и офицерската чест.

Храмът в Националния военен университет беше изграден през 2007 г. Идеята за създаването му е на цивилни и военни, работещи в университета. Първата копка беше направена на 11 май 2006 г. Сградата е с размери 8 на 6 метра и височина 12,5 метра. Има крипта, в която освен кръст и икона на св. Георги се намират пет артилерийски гилзи, в които е поставена пръст от петте български столици Плиска, Преслав, Охрид, Търново и София. Поставени са и 19 гилзи с пръст от места, на които българската войска е водила сражения – Шипка, Шейново, Сливница, Гургулят, Одрин и Булаир, както и от български военни гробища в Македония и Унгария. Иконостасът в стила на Тревненската школа е изработен от подполковник Евгени Пенчев, който тогава беше командир на курсантския батальон.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Информационен център на МО

 

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