Откриха паметник на Стоян Михайловски в Плиска, положиха пръст от родната му Елена

В годината, в която отбелязваме 170 години от рождението на Стоян Михайловски, паметта за неговия живот и дело беше почетена с откриването на бюст-паметник в Двора на кирилицата.

По време на тържествената церемония директорът на Музей на Възраждането “Иларион Макариополски” в Елена Светослав Петров положи пред монумента пръст, донесена специално от родния град на Стоян Михайловски. Символичният жест свърза завинаги Елена с Двора на кирилицата – мястото, което пази паметта за българската писменост и духовност.

На церемонията присъства заместник-кметът на община Елена Николай Давидков, който представи поздравителен адрес от името на Общината и поднесе цветя пред бюст-паметника. Автор на монумента е проф. Христо Харалампиев.

„За нас, жителите на Елена, това е повод за гордост. Родният град на автора на текста на химна „Върви, народе възродени“ продължава да пази жив спомена за своя велик съгражданин, чието слово и днес вдъхновява поколения българи“, споделиха от Община Елена.

Михаил МИХАЛЕВ