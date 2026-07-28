Протече къщата от „Търновската царица“, собствениците живеят с 295 евро на месец

Покривът на една от къщите, запечатана в лентата на знаменития български филм „Търновската царица“, е в окаяно състояние, съобщи собственичката на сградата Роза Георгиева. Къщата се намира на улица „Панарет Рашев“ 14, в близост до тази на Венета Ботева.

Роза живее в къщата със своя съпруг Александър Александров, а месечният им доход е общо 295 евро. Парите не им стигат дори за храна, камо ли за ремонт на покрива. Двете стаи, които семейството обитава, са сериозно компрометирани заради течовете.

„Нямаме пари да направим ремонт, трудно се живее по този начин. Сълзите ми се стичат, когато гледам къщата на филма със Стефан Данаилов. Сега и двамата сме болни, имаме язва от недохранване. Аз отслабнах с 15 килограма, а мъжът ми е буквално кожа и кости“, оплака се в редакцията на „Борба“ Роза Георгиева.

Самата тя е на 75 години, а съпругът й е на 77. Той е художник по професия, завършил е гимназия в София, а във Велико Търново е бил част от класа на прочутия Васил Стоилов. За съжаление, остава без пенсия, а от няколко години той и Роза Георгиева пускат жалби до Европейския съд по правата на човека. Молбите им обаче са отхвърлени.

Роза Георгиева се обръща с молба към великотърновци за помощ за подмяна или пренареждане на керемидите, които са около 70 кв. метра. Отговаря на телефон 0888 679 991.

Михаил МИХАЛЕВ