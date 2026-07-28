Работилници, игри, музика на живо и лятно кино за гостите на фестивала „Реката“ в Свищов (ПРОГРАМА)

Тридневен фестивал, посветен на изкуството, природата и доброволчеството, ще се проведе в Свищов от 7 до 9 август. Събитието, наречено „Реката“, се организира от Сдружението с нестопанска цел „Рисувай с нас“, съобщиха организаторите.

Тазгодишното единадесето издание поставя акцент върху човешките взаимоотношения с околната среда. Програмата съчетава екологични инициативи, изложби, кино на открито и музика на живо.

Програмата в първия ден от фестивала ще започне с откриване на интерактивна фотоизложба „Въздухът на фокус “ и среща с представители от Лекарската мрежа „Въздух за здраве”, а свищовският фотограф Свилен Начев ще представи фотокнигата си „Илюзията за смисъл“. Вечерта ще завърши с лятно кино за деца в градската градина в центъра на града.

През втория ден от форума ще се проведат различни работилници за занаяти, за изработка на къщички за птици и ще се организират игри. Природни щандове ще подредят Българското дружество за защита на птиците и Дружеството за защита на животните “Четири лапи”. В киносалона на свищовското читалище ще се прожектира документалният филм „Кучето на Златю“ – за художника Златю Бояджиев, а присъстващите ще могат да се срещнат със сценариста Диана Стойкова. Авторката Мария Донева ще представи новата си стихосбирка “Искам да се обадя на майка по телефона” в Детския отдел на читалищната библиотека. В края на втория фестивален ден ще бъде открита фотоизложбата на Лиъм Харпър „Сред птиците“, а групата „12 Bar Band“ ще изнесе концерт.

На 9 август, само след предварително записване, желаещите гости на фестивала ще могат да се разходят с каяк по Дунава. Разходката е организирана от Каяк клуб – Свищов.

В последния фестивален ден ще се състои среща разговор с Мириам Волман „Навън е по-добре” – за природата като лек и учител, и за финландския опит в отглеждането на деца и ранното им развитие, а вечерта ще завърши с Лятно кино за големи.

Събитията ще се състоят основно в градската градина до свищовското читалище и в Хъб за изкуство и култура „Реката“.

Миналата година десетото юбилейно издание на културния фестивал „Реката“ бе открито с фотоизложбата „Васко Василев – Зад сцена” и рок концерт на Tidemachine.

БТА

ПРОГРАМАТА

Петък 07.08.

18.00 „Въздухът на фокус “- откриване на интерактивна фотоизложба и среща с представители от Лекарската мрежа „Въздух за здраве” Подпорната стена пред църквата “Св. Димитър” в местността Калето (ул. “Янко Мустаков”)

19.15 „Илюзията за смисъл“ – представяне на фотокнига на Свилен Начев Реката – Хъб за изкуство и култура

20.30 Chill Zone, фестивално кафене, Дар shop 20.45 Лятно кино за деца Градската градинка

Събота 08.08.

10.00 – 13.00 Работилници, игри, занаяти, детски кът, фестивално кафене, Дар shop 10.00 – 13.00 Щанд на Българското дружество за защита на птиците и „Пернати съседи търсят дом“ – творческа работилница за изработка на къщички за птици 10.00 – 13.00 Щанд на Дружество за защита на животните “Четири лапи” Градската градинка

17.30 „Кучето на Златю“ – документален филм за художника Златю Бояджиев и среща със сценариста Диана Стойкова Киносалон на читалището

18.30 Мария Донева – среща с деца Детски отдел на читалищната библиотека

19.30 „Сред птиците“ – откриване на фотоизложба на Лиъм Харпър Площад “Алеко”

20.30 Концерт на 12 BAR Band Градската градинка

Неделя 09.08.

8.30 -14.00 „С каяк по Дунава: на Бобърския остров“, разходка с Каяк клуб – Свищов (с предварително записване) Тръгване от с. Вардим

10.30 Chill Zone, фестивално кафене, детски кът, Дар shop Градската градинка

10.15 „Навън е по-добре” – среща-разговор с Мириам Волман за природата като лек и учител, и за финландския опит в отглеждането на деца и ранното им развитие Реката – Хъб за изкуство и култура

11.45 „Искам да се обадя на майка по телефона“ – представяне на стихосбирка на Мария Донева Реката – Хъб за изкуство и култура