Работилници, игри, музика на живо и лятно кино за гостите на фестивала „Реката“ в Свищов (ПРОГРАМА)
Тридневен фестивал, посветен на изкуството, природата и доброволчеството, ще се проведе в Свищов от 7 до 9 август. Събитието, наречено „Реката“, се организира от Сдружението с нестопанска цел „Рисувай с нас“, съобщиха организаторите.
Тазгодишното единадесето издание поставя акцент върху човешките взаимоотношения с околната среда. Програмата съчетава екологични инициативи, изложби, кино на открито и музика на живо.
Програмата в първия ден от фестивала ще започне с откриване на интерактивна фотоизложба „Въздухът на фокус “ и среща с представители от Лекарската мрежа „Въздух за здраве”, а свищовският фотограф Свилен Начев ще представи фотокнигата си „Илюзията за смисъл“. Вечерта ще завърши с лятно кино за деца в градската градина в центъра на града.
През втория ден от форума ще се проведат различни работилници за занаяти, за изработка на къщички за птици и ще се организират игри. Природни щандове ще подредят Българското дружество за защита на птиците и Дружеството за защита на животните “Четири лапи”. В киносалона на свищовското читалище ще се прожектира документалният филм „Кучето на Златю“ – за художника Златю Бояджиев, а присъстващите ще могат да се срещнат със сценариста Диана Стойкова. Авторката Мария Донева ще представи новата си стихосбирка “Искам да се обадя на майка по телефона” в Детския отдел на читалищната библиотека. В края на втория фестивален ден ще бъде открита фотоизложбата на Лиъм Харпър „Сред птиците“, а групата „12 Bar Band“ ще изнесе концерт.
На 9 август, само след предварително записване, желаещите гости на фестивала ще могат да се разходят с каяк по Дунава. Разходката е организирана от Каяк клуб – Свищов.
В последния фестивален ден ще се състои среща разговор с Мириам Волман „Навън е по-добре” – за природата като лек и учител, и за финландския опит в отглеждането на деца и ранното им развитие, а вечерта ще завърши с Лятно кино за големи.
Събитията ще се състоят основно в градската градина до свищовското читалище и в Хъб за изкуство и култура „Реката“.
Миналата година десетото юбилейно издание на културния фестивал „Реката“ бе открито с фотоизложбата „Васко Василев – Зад сцена” и рок концерт на Tidemachine.