Къде ще спира токът в сряда, 29 юли

На 28.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново – ул. Оборище № 14.

На 28.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 9:20 ч. и от 11:40 ч. до 12:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Правда и с. Драганово.

На 28.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица – част от с. Драганово.

На 28.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 12:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Павликени – ТП Мелница – с. Стамболово, ПС ВиК Павликени, МТП Еврогрийн, МТП Доп. водоснабдяване, ТП Механичен завод, ПС ВиК Михалци, ПС Свинекомплекс, ЗПС Свинекомплекс – с. Стамболово – всички абонати захранващи се от ВЕЛ Свинекомплекс.

На 28.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 12:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Павликени – с. Михалци, ТП ПС ВиК Мусина, МТТ Серго, МТТ Фермата, МТТ Космобайл, МКТП БТК, МТТ Язовир – Негованка и на всички абонати, захранени от ВЕЛ Негованка.

На 28.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 12:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община В. Търново – с. Русаля, Асфалтова база и Каменна кариера на Пътни строежи Велико Търново – с. Русаля, МТП Рибарник – с. Русаля .

Община Павликени – с. Мусина и всички абонати захранващи се от ВЕЛ Асфалтова база.

На 28.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Стара Планина № 2.

На 28.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Свищов: с. Царевец, с. Совата, с. Козловец и част от с. Хаджидимитрово; гр. Свищов – местност Манастирски трап, вили Животновъд, Манастира-Свищов ООД, Великотърновска Епархия, нов Гробищен парк, Велико Търново АПИ-Областно пътно управление, Лес груп СВ ЕООД, НОВЕЛ 22 ООД.

На 28.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов – част от с. Хаджидимитрово.

На 28.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Велико Търново c.Плаково, с. Велчево, МТП Вятъра Дебелец, всички от СТП Хмела Дебелец, СТП Платки Велико Търново, всички от БКТП Тримекс Дебелец, КТП Вивател Пчелище, МКТП Вивател Присово, ФЕЦ Велчево.

На 28.07.2026 г. в периода 13:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Павликени – с. Паскалевец

Община Велико Търново – с. Дичин, с. Водолей, ТП Спирка Русаля, ПС ВиК Паскалевец, МТТ 8 Дичин и всички абонати захранващи се от ВЕЛ Паскалевец.