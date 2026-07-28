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Политика

Стотици социалисти от областта се качват на Бузлуджа

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Стотици социалисти от област Велико Търново ще се качат и тази година на Бузлуджа на 1 август, за да се включат в традиционния събор на левицата. Заявки за автобуси са направени от почти всички общини, а останалите са организирали транспорт с автомобили.

Желаещите да се качат на Бузлуджа от областта не са намалели, а в някои общини се налага да търсят и допълнителни автобуси, за да осигурят транспорт на желаещите. Регистрационните номера на рейсовете и колите се подават към полицията, издават се и специални пропуски, тъй като органите на реда въвеждат специализиран режим на движение.

Програмата на историческата поляна ще започне в 10.30 часа с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд. Началото на политическия митинг е в 11.15 ч., когато на сцената ще излезе и председателят на партията Крум Зарков. Той вече разпространява видео в социалните мрежи, в което призовава социалистите да се качат на Бузлуджа.

За предходния ден по традиция са насрочени събития в Стара Загора. Предвижда се младежка дискусия за бъдещето на лявото в България, Кръгла маса за обсъждане на Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“, както и поднасяне на цветя пред Паметника на свободата на Шипка.

Сн. архив

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