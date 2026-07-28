Търсят инженерни кадри за Инспекция държавен технически надзор, няма желаещи

Инженерни кадри търсят за Инспекция държавен технически надзор, стана ясно по време на среща на областния управител Марин Богомилов с ръководителя на ведомството за Северна Централна България инж. Йордан Йорданов.

Повод за разговора бе запознаване с дейността на структурата, която осъществява контрол на територията на пет области, както и обсъждане на актуалните предизвикателства пред институцията.

Инж. Йорданов представи спецификата на работата на екипа, който наброява осем служители, предимно с техническо и инженерно образование. Те отговарят за надзора на широк спектър от съоръжения – асансьори, ескалатори, въжени линии, кранове, преносни газопроводи, на съоръжения, вграждани в басейни, и др. В обхвата на дейността им попадат множество предприятия, летище Горна Оряховица, над 250 газостанции и редица стратегически обекти. Институцията издава също свидетелства и разрешителни за работа на кранисти и други специалисти.

По време на разговора инж. Йорданов бе категоричен, че един от основните проблеми пред ведомството е острият недостиг на квалифицирани инженерни кадри. Въпреки обявените свободни позиции липсват желаещи да ги заемат поради високата отговорност, честите командировки и недостатъчното заплащане. Той подчерта, че изграждането на един добър специалист в тази област изисква между 3 и 5 години. Сред наболелите нужди бе посочено и спешното обновяване на автопарка на структурата.

Ръководителят на надзора акцентира и върху тежкия психологически товар, на който са подложени служителите, особено при работа по инциденти със смъртни случаи.

Той апелира за осигуряване на системна психологическа помощ за тях. В хода на работата си експертите си съдействат активно с органите на съдебната власт, прокуратурата и полицията.

Областният управител Марин Богомилов изрази своята подкрепа и ангажираност към проблемите на институцията. Двамата се договориха за бъдещо сътрудничество и взаимодействие при решаването на поставените въпроси, както и за търсене на механизми за подобряване на условията на труд и привличане на млади инженерни кадри в системата на техническия надзор.