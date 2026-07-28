Търсят инженерни кадри за Инспекция държавен технически надзор, няма желаещи
Инженерни кадри търсят за Инспекция държавен технически надзор, стана ясно по време на среща на областния управител Марин Богомилов с ръководителя на ведомството за Северна Централна България инж. Йордан Йорданов.
Повод за разговора бе запознаване с дейността на структурата, която осъществява контрол на територията на пет области, както и обсъждане на актуалните предизвикателства пред институцията.
Инж. Йорданов представи спецификата на работата на екипа, който наброява осем служители, предимно с техническо и инженерно образование. Те отговарят за надзора на широк спектър от съоръжения – асансьори, ескалатори, въжени линии, кранове, преносни газопроводи, на съоръжения, вграждани в басейни, и др. В обхвата на дейността им попадат множество предприятия, летище Горна Оряховица, над 250 газостанции и редица стратегически обекти. Институцията издава също свидетелства и разрешителни за работа на кранисти и други специалисти.
По време на разговора инж. Йорданов бе категоричен, че един от основните проблеми пред ведомството е острият недостиг на квалифицирани инженерни кадри. Въпреки обявените свободни позиции липсват желаещи да ги заемат поради високата отговорност, честите командировки и недостатъчното заплащане. Той подчерта, че изграждането на един добър специалист в тази област изисква между 3 и 5 години. Сред наболелите нужди бе посочено и спешното обновяване на автопарка на структурата.
Ръководителят на надзора акцентира и върху тежкия психологически товар, на който са подложени служителите, особено при работа по инциденти със смъртни случаи.
Той апелира за осигуряване на системна психологическа помощ за тях. В хода на работата си експертите си съдействат активно с органите на съдебната власт, прокуратурата и полицията.
Областният управител Марин Богомилов изрази своята подкрепа и ангажираност към проблемите на институцията. Двамата се договориха за бъдещо сътрудничество и взаимодействие при решаването на поставените въпроси, както и за търсене на механизми за подобряване на условията на труд и привличане на млади инженерни кадри в системата на техническия надзор.
One thought on “Търсят инженерни кадри за Инспекция държавен технически надзор, няма желаещи”
Всички търсят кадри за държавните организации и структури и ходят на срещи за съдействие при областния управител…Явно никой не разбира , че от Популистка България доведоха до това положение държавната администрация след като изчегъртаха всички експерти и сложиха техни калинки от БСП и АБВ. Сега с новия бюджет под предлог е ще правят реформи орязаха осигуровките на държавните служители. Вече със всички тези стъпки на Популистка България стана не атрактивно и не пристижно да се работи като държавен служител. Целта на Радев е явно в държавната администрация да няма добри експерти за да може да се манипулира по лесно обществото и бавно кораба да отклони курса от ЕС към Москва …