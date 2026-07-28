Вдовица от Добри дял ще получи помощ за нови уреди, изгорели при майските наводнения

Бедствията на 22 и 23 май тази година причиниха много щети по домовете на хората от цялата Великотърновска област. В Лясковско най-пострадалите села бяха Драгижево и Добри дял – с наводнени дворове, мази, изгоряха електрически уреди. Комисия констатирала, че в Драгижево засегнатите имоти са 5, а в Добри дял – цели 25, един от тях е на Стойка Донева.

Жената е вдовица е и не може сама да се справи с последствията от наводненията.

Има нужда от нови електрически уреди и се е обърнала към Общината за помощ. В заявлението декларация, което е подала още на 30 юни, се вижда, че е съсобственик на имота и парите ще ползва за обзавеждане. Стандартната сума, която се отпуска в такива ситуации, от фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социална политика – максимумът е 1300 евро, едва ли ще й стигнат, но все е нещо. И за нея обаче трябва първо да се мине през одобрение на Общинския съвет. На предстоящото заседание в края на юли нейният казус е една от точките в дневния ред и не се очаква някой от местните парламентаристи да възрази.

Ана РАЙКОВСКА