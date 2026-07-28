Великотърновска лекоатлетка с титла и сребро от Националния шампионат за мъже и жени

Шампионска титла и сребърен медал спечели великотърновката Йоанна Цончева от Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, проведен на стадион „Васил Левски“. При това тя постигна успехите след пауза от две години, в която не бе участвала в състезания. В момента Йоанна кара магистратура в НСА „В. Левски“ и работи като треньорка по спортна гимнастика, но не се е отказала и от леката атлетика. Тя е многократна медалистка в спринтовите дисциплини при подрастващите, като състезателка на великотърновския клуб „Атлетика 2012“, където с нея работеше треньорът Иван Пенков.

През отминалия уикенд на шампионата в столицата тя спечели първата титла на България в смесената щафета на 4 по 100 метра с отбора на „Атлетик- София“, в който си партнира с Васил Попов, Силви Иванова и Васил Георгиев, с резултат 44.86 секунди.

На 4х100 метра при жените Йоанна Цончева се окичи със сребърен медал с щафетата на „Атлетик-София“, за която стартираха още: Силви Иванова, Василена Накова и Кристина Петкова. Индивидуално великотърновката е с девето време на 100 метра при жените.

„От две години насам не бях участвала на нито едно състезание.

Понякога в живота се случват неща, които не си планирал и за миг обръщат живота ти.

Гордея се, че днес отново съм там, където трябва да бъда. Че излязох от бурята, а не се удавих в нея!

Благодаря на мама и тате, които пътуват, за да присъстват на всяко мое състезание, на приятелите ми, които бяха до мен в трудните ми дни, вярваха и ме подкрепяха и на треньорката ми, която не загуби надежда в мен и не се отказа от НАС!

Днес споделяме щастието заедно, а миналото, то остава зад гърба ми!Обичам ви, гордея се, че съм част от вас!“, написа на страницата си в социалната мрежа Йоанна Цончева. Тя е дъщеря на треньорът и президент на великотърновския клуб по спортна гимнастика „Етър- Елит“ Калояна Крумова- Цончева.