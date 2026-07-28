Великотърновските социалисти подкрепиха кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Изпълнителното бюро на БСП във Велико Търново прие позиция в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. На свое заседание социалистите са изразили увереност, че структурите в цялата страна ще направят същото.

Изпълнителното бюро на БСП в старата столица припомня, че през 2021 г. великотърновската организация беше първата в страната, която издигна Йотова за вицепрезидент. Социалистите посочват, че са последователни в своите виждания отпреди пет години.

В позицията пише още, че Йотова е балансиран политик с широко обществено одобрение и качества на обединител. Великотърновските социалисти посочват още, че Илияна Йотова е пазител на българския език и култура по света и приятел на старата българска столица и цялата област, където често е официален гост. Тя е и доктор хонорис кауза на Великотърновския университет.

При последното си посещение във Велико Търново Йотова откри площад „Журналист“ и беше гост на ВТУ.