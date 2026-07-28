Ясни цените на билетите за мачовете на „Етър ВТ“, дербитата с „Локо“ /Г. Ор./ и „Берое“ по скъпи  

“Етър ВТ” обяви цените на билетите за домакинските мачове на стадион “Ивайло” за новия сезон 2026/2027 година.

“Предстои първият ни домакински мач и е време отново да се съберем там, където тупти сърцето на великотърновския футбол – на стадион „Ивайло“.

Представяме ви цените на билетите за домакинските срещи:

– Стандартен билет – 8 евро

– Дербитата срещу „Локомотив“ (Горна Оряховица) и „Берое“ – 10 евро

– ВИП билет – 50 евро

– Деца до 10-годишна възраст – вход свободен.

Всеки закупен билет е инвестиция в бъдещето на клуба. Това е подкрепа за футболистите, за академията, за историята и за каузата, наречена ЕТЪР.

Днес повече от всякога имаме нужда от вас. Нека заедно превърнем стадион „Ивайло“ в място, където всеки съперник да усеща силата на виолетовата публика, а всяко гостуване да се превръща в най-трудното предизвикателство.

Очакваме ви с вашите семейства, с приятелите ви, с шалове, знамена и силни гласове. Защото истинската сила на ЕТЪР винаги е била в неговите хора. Заедно ще напишем следващата славна глава на “Етър”, обявиха от ръководството на великотърновския клуб.