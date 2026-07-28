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За пет дни предават две поредни домакинства на „виолетовите“ по телевизията

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Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата по дати и часове за третия и четвъртия кръг на Втора лига. Както е известно, на „виолетовите“ предстоят три поредни домакинства. Първото е на 3 август (понеделник) от 18:45 ч. срещу „Янтра“ (Габрово) и ще се предава пряко по Диема спорт.

В третия кръг „Етър ВТ“ приема „Марек“ (Дупница), като мачът ще е на 7 август (петък) от 18:45 ч. и също ще се предава пряко по Диема спорт. В четвъртия кръг етърци посрещат новака „Рилски спортист“ (Самоков), а срещата е на 16 август (неделя) от 20:00 ч. на електрическо осветление.

 

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