За пет дни предават две поредни домакинства на „виолетовите“ по телевизията

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата по дати и часове за третия и четвъртия кръг на Втора лига. Както е известно, на „виолетовите“ предстоят три поредни домакинства. Първото е на 3 август (понеделник) от 18:45 ч. срещу „Янтра“ (Габрово) и ще се предава пряко по Диема спорт.

В третия кръг „Етър ВТ“ приема „Марек“ (Дупница), като мачът ще е на 7 август (петък) от 18:45 ч. и също ще се предава пряко по Диема спорт. В четвъртия кръг етърци посрещат новака „Рилски спортист“ (Самоков), а срещата е на 16 август (неделя) от 20:00 ч. на електрическо осветление.