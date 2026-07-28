Завръщане в миналото: Бебетата във В. Търново намаляват още преди 35 години

Историята се повтаря. Кризата с раждаемостта не е от днес, доказват страниците на „Борба“ отпреди 35 години. Статия в областния всекидневник показва проблемите с раждаемостта в зората на демокрацията.

Въпреки това през 1991 г. проплакват 1201 деца – цифра, която днес би се приела за бейби бум. Тревожен факт от тогава е, че през 1990 г. са се родили с 300 бебета повече спрямо следващата. Огромният спад прилича на днешния.

1/3 по-малко бебета са се родили през 2025-а във Велико Търново спрямо 1991 г., показва справка в регистъра. Дечицата, родени в старата столица през миналата година, са едва 974.

Статията в „Борба“ отпреди 35 години засяга друг важен проблем, а именно абортите. Тогава те са били 1995 за година. За радост, преждевременно прекъснатите бременности днес намаляват със 75% от 1991 година насам. За последната година във Велико Търново те са били около 500.

Причините за заформящата се ниска раждаемост преди повече от 3 десетилетия са банални.

Липса на жилища, ниски доходи, липса на достатъчно средства. Несигурните години в началото на 90-те буквално спряха желанието на младите семейства да имат деца. Днес ситуацията е малко по-различна, макар и причините да са сходни. Съвременната жена има нужда да гради кариера, но с напредването на възрастта започват и репродуктивните проблеми. Те се оказват бич за съвременното общество, а стотици семейства разчитат на инвитро, за да станат родители.

Другият проблем, оставил отпечатък през годините, е липсата на достатъчно кувьози за недоносените бебета. Ако тогава са били дефицит, днес ставаме свидетели на същото. Освен че кувьозите са скъпи, те са и рядкост. Много често стара апаратура от големите градове се изпраща в малките населени места. Дори през последните години започна кампанията „Капачки за бъдеще“, която събира средства за осигуряване на нужната апаратура за болниците.

Мелек МЕХМЕД

Виктория ИВОВА