Велико Търново сред 10-те града – кандидати за финала на “Мис България”

Десет български града кандидатстват за домакинство на финала на „Мис България“, информират от екипа на организатора и продуцент Гаел Бонел.

„В продължение на почти един век големият финал се провеждаше в София. Това е невероятен град, но дойде моментът финалът да отразява това, което „Мис България“ винаги е представлявал – не само един град, а цяла нация. „Мис България“ е повече от София. „Мис България“ е България. Всяка година ще избираме различен град, за да покажем неговата култура, наследство и идентичност“, коментира Бонел.

Провеждат се разговори с няколко от най-емблематичните дестинации в страната, за да определи кой град ще има честта да бъде домакин. Кандидати са Велико Търново, Шумен, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Созопол, Плевен, Русе и Казанлък.

„Мис България“ се развива в национална платформа, активна през цялата година. В цялата страна регионалните носителки на титлата представляват своите общности със собствен глас и влияние. Заедно те формират една от най-големите национални мрежи от жени посланици в България, стигаща до милиони хора чрез своите общности, социални мрежи, публични изяви и медийната екосистема на „Мис България“, обясняват организаторите.

Амбицията им е всяка година да представят различна българска дестинация, като същевременно осигуряват национална видимост и дългосрочна стойност за всеки град домакин. „Това издание трябва да се възприема като своеобразно събитие преди „Евровизия“, което ще събере престижни гости и има потенциала да се превърне в едно от най-значимите ежегодни събития в България“, допълват от екипа на конкурса.

Десет български града кандидатстват за домакинство на финала на „Мис България“, снимка – „Мис България“

БТА * Заглавието е на в. “Борба”