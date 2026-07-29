Над 315 млн. евро по европроекти в областта от 2021 г. досега

Управителят на Областния информационен център във Велико Търново Николай Петров и експертът „Комуникация, информация и логистика“ Станислав Цанков представиха на брифинг дейността на ОИЦ през първите 7 месеца на годината и актуалното състояние на изпълнението на програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление.

Актуалната информация за европейското финансиране във Великотърновска област показва, че към 29 юли 2026 г. по Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) са сключени 366 договора с 268 бенефициенти.

Общата им стойност е над 315,35 млн. евро, от които повече от 243,53 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ. По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в областта са отчетени 527 договора с 402 бенефициенти. Тяхната обща стойност е над 217,53 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ е повече от 166,71 млн. евро.

Специален акцент на брифинга беше поставен върху дигитализацията на услугите на ОИЦ и стремежа информацията да достига по-бързо и по-лесно до заинтересованите страни. „Дигитализацията вече не е просто тенденция – тя е бъдещето на публичните услуги. Затова въвеждаме решения, които правят ОИЦ Велико Търново по-достъпен, по-ефективен и по-близо до хората“, посочи Николай Петров. Сред новите функционалности е официалният Viber канал на ОИЦ Велико Търново. Чрез него потребителите могат да получават директно на своите мобилни телефони информация за новоотворени процедури, обучения, събития, промени по програмите и важни срокове за кандидатстване. В допълнение, ОИЦ Велико Търново е първият в мрежата на 27-те областни информационни центъра в България, който въвежда дигитална система за измерване на удовлетвореността на посетителите от предоставяните услуги.

По време на срещата с медиите беше подчертано, че ОИЦ Велико Търново не разработва проектни предложения и не предоставя консултантски услуги. Центърът оказва безплатна информационна подкрепа, като помага на потенциалните кандидати да откриват подходящи възможности за финансиране и да се ориентират в условията и официалните документи.

Ана РАЙКОВСКА