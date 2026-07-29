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Спорт

Росен Иванов остана на крачка от медалите на шампионата по лека атлетика

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Състезателят на СКЛА ”Спринт 2020” Росен Иванов остана на крачка от медалите на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. На първенството, проведено на Националния стадион ”Васил Левски”, великотърновецът за пореден път се класира в шестицата на 400 и 800метра. Състезателят на треньора Свилен Митрофанов завърши четвърти на 400 метра, с време 49,27 секунди. На 800 метра Росен Иванов финишира пети за 2:00:04 минути. На зимния шампонат в зала лекоатлетът на ”Спринт 2020” отново завърши четвърти и пети в двете дистанции.

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