Росен Иванов остана на крачка от медалите на шампионата по лека атлетика
Състезателят на СКЛА ”Спринт 2020” Росен Иванов остана на крачка от медалите на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. На първенството, проведено на Националния стадион ”Васил Левски”, великотърновецът за пореден път се класира в шестицата на 400 и 800метра. Състезателят на треньора Свилен Митрофанов завърши четвърти на 400 метра, с време 49,27 секунди. На 800 метра Росен Иванов финишира пети за 2:00:04 минути. На зимния шампонат в зала лекоатлетът на ”Спринт 2020” отново завърши четвърти и пети в двете дистанции.