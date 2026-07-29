25 октомври е предложената дата за избор на нов президент на България

Изборите за президент и вицепрезидент на България да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи.

Проектът на решение е внесен днес в деловодството на Народното събрание от Петър Витанов („Прогресивна България“), Цончо Ганев („Възраждане“), Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и Надежда Йорданова („Демократична България“).

Според Конституцията Народното събрание насрочва изборите за президент на републиката. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г.

До момента официално обявена е кандидатурата на президента Илияна Йотова, която вече получи подкрепата на БСП и „Прогресивна България“. Другият известен кандидат е бившият министър на отбраната и посланик Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова.

Парламентарната опозиция засега остава без единна кандидатура. От ГЕРБ-СДС не са обявили свой претендент, а от „Продължаваме Промяната“ неофициално изразяват подкрепа за Андрей Гюров, но все още няма официално решение. „Демократична България“ също не е посочила свой кандидат за президентския пост.