сряда, юли 29, 2026
Последни:
25 октомври
У нас

25 октомври е предложената дата за избор на нов президент на България

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Изборите за президент и вицепрезидент на България да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи.

Проектът на решение е внесен днес в деловодството на Народното събрание от Петър Витанов („Прогресивна България“), Цончо Ганев („Възраждане“), Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и Надежда Йорданова („Демократична България“).

Според Конституцията Народното събрание насрочва изборите за президент на републиката. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г.

До момента официално обявена е кандидатурата на президента Илияна Йотова, която вече получи подкрепата на БСП и „Прогресивна България“. Другият известен кандидат е бившият министър на отбраната и посланик Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова.

Парламентарната опозиция засега остава без единна кандидатура. От ГЕРБ-СДС не са обявили свой претендент, а от „Продължаваме Промяната“ неофициално изразяват подкрепа за Андрей Гюров, но все още няма официално решение. „Демократична България“ също не е посочила свой кандидат за президентския пост.

Вижте още

Последен ден за кандидатстване за безплатна екопечка

БОРБА БГ 163 четения 0
"Бузлуджа"

Край паметника на връх “Бузлуджа” откриват фестивала Open Buzludzha

БОРБА БГ 211 четения 0

Дават още 60 млн. лева за медиците на първа линия в борбата с COVID-19

БОРБА БГ 121 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *