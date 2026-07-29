Айлантът превзема региона и руши културното наследство

Има европейска директива за унищожаването му, бръшлянът също е инвазивен вид

Айлантът отдавна е известен във Велико Търново като разрушител на местната природа и на архитектурното наследство, но борбата с него изглежда неравна.

Можем да го видим на покрива на най-старата и единствено запазена каменна мааза на ул. „Стефан Стамболов“, по зидовете на Царевец и къде ли още не. Допреди година растеше пред други маази, вече полуразрушени, пак на главната улица. А там, където от старите къщи са останали само руини, айлантът е превзел почти целия терен. Расте и по фасади, застрашавайки здравината и целостта им. Дори встрани от църквата „Св. 40 мъченици“ си беше е направил горичка.

Познат още като китайски ясен и див орех, айлантът е един от най-агресивните и трудни за контрол инвазивни дървета. Включен е в списъка на най-опасните паразитни чужди растения, застрашаващи биоразнообразието в Европа, както и в списъка на инвазивните видове на Европейската и средиземноморска организация по растителна защита. Има и директива на европейско ниво за унищожаването му, но не и целенасочен план на национално ниво, както и финансиране.

Всяко населено място, включително и старата столица, се справя както може и прави каквото е по силите му.

Произхожда от Китай и Северен Виетнам, в Европа е внесен за декоративни цели. По грешка навлиза и в мебелната индустрия, защото е объркан с японско лаково дърво. Днес се среща на всички континенти, освен Антарктида. Считан е за най-широко разпространения чужд вид в България след бялата акация (салкъм) и може да бъде открит във всички райони на страната до 1800 м надморска височина. Расте изключително бързо и е много непретенциозен, устойчив е на всякакъв климат и не страда от слани.

„Още при косенето в града или по архитектурните резервати, косим и него. Големите дървета не ги бутаме, оставяме ги с декоративна цел. В общината борбата с него е на механичен принцип, не се използват химикали. Той никне пак и пак го махаме, като го забележим. По-големият проблем с айланта не е в градска среда, а извън нея. Бръшлянът също е инвазивен вид, но като че ли хората повече са свикнали с него и го приемат“, коментира за „Борба“ главният еколог на Община Велико Търново Зорница Кънчева.

В социалните групи също зачестяват питанията на обикновените хора как да се справят с айланта, защото според оплакванията им те го режат, но расте наново без проблем.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката, архив