Балканджийска носия от Първомайци представя поредицата „Съкровища от раклата на баба“

Втората носия, която етнологът Петър Георгиев представя в новата поредица на Исторически музей – Горна Оряховица „Съкровища от раклата на баба“, е от Първомайци. Тя е зимна женска двупрестилчена балканджийска носия. Подобно облекло е носено и от жените в Поликраище, Правда и Янтра.

Носията се състои от бяла туникообразна риза от домашнотъкано памучно платно. Ризата е украсена с флорални или геометрични мотиви, избродирани с разноцветни конци по полите, яката и маншета на ръкава. Допълнителен колорит внасят стъклените мъниста, пришити по ръба на яката и маншета. Характерен елемент е и вплитането на стъклени мъниста, образуващи геометрични мотиви, в самата дантела, с която завършват полите на ризата.

Фустата е от фин вълнен домашнотъкан плат. Най-често е черна, но се срещат фусти и в син цвят. Съшита е от клинове, които придават широчина в долната част. Полите са украсени с ленти кадифе или сатен. Над ризата се облича „наичен“ елек от кадифе или сатен, най-често в черен цвят, като кройката му следва линията на тялото. Чорапите най-често са черни от тънко изпредена вълна. Забрадката е купешка – памучна, с щампи на флорални мотиви в черно. На кръста има тъкан колан на кори и сребърни пафти, на шията – кехлибарен гердан и наниз със златни пендари. На ръцете се носят сребърни гривни.

В региона се срещат двете основни етнографски групи – хърцои и балканджии, и се наблюдава смесване на традиционни елементи от облеклото. Така става възможно носенето на хърцойските кръгли пафти, тип „ягодка“, с двупрестилчените носии на балканджиите.