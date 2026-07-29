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Безплатни тренировки по шахмат провеждат за четвърта година

Михаил Михалев 19 четения 0 Comments

Безплатни тренировки по шахмат провеждат за четвърта година в Сухиндол. Те са осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Общината  съвместно с шахматен клуб „Асеневци“.

Занятията се провеждат в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ по установен седмичен график. Тренировките се провеждат от квалифицираните треньори на шахматен клуб „Асеневци“. Освен тренировки по шахмат децата често участват в турнири, открити уроци, сеанси и едновременна игра.

Има начинаеща група, където децата учат основните правила на играта, и напреднала група за деца, които вече са тренирали и са запознати с основите на играта. За всички участници често има награди и рекламни материали на клуба. Тренировките са абсолютно безплатни, както и всичко останало, което ги съпътства.

През лятото тренировки се провеждат всеки вторник от 14:30 часа в СУ “Св. Климент Охридски”. Всеки желаещ може да дойде, за да тренира или просто да поиграе шах. Записването става при Даян Нинов, който отговаря на телефон 0897432107.

Михаил МИХАЛЕВ

 

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