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Икономика

еfbet открива нов обект в Горна Оряховица

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На 30 юли от 20:00 ч. efbet ще открие нов обект в Горна Оряховица, разположен на ул. „Мано Тодоров“ 15.

Новата локация включва игрална зала и самостоятелен efbet Пункт за спортни залози, като предоставя на посетителите достъп до разнообразни услуги, свързани с хазартни игри и спортни залози.

Обектът е проектиран с фокус върху удобството на посетителите. В залата са налични лицензирани игрални автомати и казино игри от различни доставчици. На място е обособена и зона за обслужване на клиенти.

В непосредствена близост до игралната зала се намира efbet Пункт за спортни залози, оборудван с екрани за проследяване на спортни събития. Посетителите могат да използват функционалности за спортни залози и да избират сред различни спортове и състезания.

Откриването на новия обект ще се състои на 30 юли от 20:00 ч.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.

 

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