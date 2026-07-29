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сметище 5 дка
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Изчистиха 5 декара сметище, сложиха камери, за да го наблюдават

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Общинското предприятие „Поддържане на пътна инфраструктура и озеленяване“ премахна огромно нерегламентирано сметище, образувало се в землището на Писарево върху цели 5 дка.

На мястото вече е монтирана камера, която ще следи за еконарушители. Това е допълнителен ресурс, който се отделя от общинския бюджет на Горна Оряховица, но при липсата на самосъзнание явно това е начинът да се принудят гражданите да не замърсяват, коментират от кметството.

От Общината припомнят, че едрогабаритни отпадъци като столове, маси, легла, дивани, дюшеци, стари дограми и др. се извозват до регионалното депо в с. Шереметя. Таксата за депонирането заплаща Община Горна Оряховица вместо жителите, а те си осигуряват само транспорта до депото.

сметище 5 дка

Строителни отпадъци задължително се изхвърлят само на действащата за целта площадка – зад градската Пречиствателна станция за отпадни води в Горна Оряховица.

Иначе глобите са солени: от 153,39 до 511,29 евро за физически лица и от 715,81 до 2045,17 евро за фирмите, за което вече „Борба“ съобщи.

Ана РАЙКОВСКА

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