Къде ще спира токът на 30 юли, четвъртък

На 30.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица– част от гр. Долна Оряховица, Пречиствателна станция, Баластерна, фирма Геран, ТП Контейнерна гара Долна Оряховица, МТП Вилите Долна Оряховица и КТП Пс-ВНЗ Долна Оряховица.

На 30.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 9:20 ч. и от 11:40 ч. до 12:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – част от гр. Долна Оряховица, Пречиствателна станция, Баластерна, фирма Геран, ТП Контейнерна гара Долна Оряховица и КТП Пс-ВНЗ Долна Оряховица.

На 30.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 9:30 ч. и от 12:00 ч. до 12:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Стражица – с. Лозен с. Лом Черковна, с. Николаево, с. Камен, МТП Глобул и ТП Виваком и ФВЕЦ ЕТ Тодора Колева Недева с. Николаево, с. Г. Сеновец.

На 30.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 12:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Лозен, община Стражица.

На 30.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново: ул. Цветарска № 13, ул. Чавдар Войвода № 3, № 5 и от № 2 до № 24, ул. Възрожденска от № 4 до № 12.

На 30.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Чавдар Войвода № 12.

На 30.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на

община Велико Търново: с. Буковец, Обект 120 и Обект 105.