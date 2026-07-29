Кметът Николай Рашков поиска отвод на член на ОИК заради сигнали за корупционни действия

Заради сигнали и данни за корупционни действия и конфликт на интереси кметът Николай Рашков поиска отвод на един от членовете на ОИК – Горна Оряховица – Миглена Колева Петкова от квотата на ГЕРБ, съобщи самият той.

Искането е изпратено до ЦИК, както и до самата Общинска избирателна комисия. Именно от ОИК се очаква предсрочното прекратяване на правомощията на кмета след постановление на ВАС. По негов сигнал срещу Миглена Петкова е образувано досъдебно производство. Част от текста за съображенията му гласи:

„Разследването касае неправомерно използване на служебна компютърна конфигурация, зачислена на г-жа Миглена Петкова, тогава служител на Община Горна Оряховица, от която конфигурация се процедирани/подадени документите на участник по обществена поръчка в качеството му на изпълнител, т.е. разследва се дали служителят Миглена Петкова, освен че е качил документацията на възложителя Община Горна Оряховица, също така е попълнил и изпратил в ЦАИС ЕОП и документацията на кандидат за изпълнител по поръчката, която впоследствие той печели.

За целта са предадени множество документи, данни от системата за достъп до Община Горна Оряховица и самата компютърна конфигурация.

Освен това съм установил и че г-жа Миглена Петкова, в качеството й на длъжностно лице от Община Горна Оряховица, впоследствие при налагане на финансова корекция на Община Горна Оряховица не е спазила преклузивните срокове за обжалването на индивидуалния административен акт, с което бездействие са настъпили вреди за общината в особено големи размери, за което също съм сезирал компетентните органи.

Многократно съм обявявал публично в рамките на сесии на Общинския съвет и други публични изяви тези мои действия в защита на обществения интерес, така че в мен се формира обоснованото предположение, че г-жа Миглена Петкова може да не гласува по вътрешно убеждение в качеството й на член на ОИК – Горна Оряховица“.

Николай Рашков иска отвода й, защото счита, че е недопустимо тя да вземе участие в работата на ОИК – Горна Оряховица, за предсрочното прекратяване на мандата му.

Ана РАЙКОВСКА