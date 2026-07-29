Нов състав на Окръжен съд-Велико  Търново поема делото за побоя над директора на ОДМВР-Русе

Окръжен съд – Велико Търново определи нов съдебен състав по делото за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган – директор на ОДМВР – Русе. По този начин са създадени необходимите процесуални предпоставки за своевременното продължаване на съдебното производство.

До определянето на нов съдебен състав се стигна, след като на 27 юли първоначално определените да разгледат казуса магистрати направиха самоотвод на основание чл. 29, ал. 2 от НПК.

Чрез електронната система за случайно разпределение на делата по реда на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ своевременно е определен нов съдебен състав. В него са включени двама съдебни заседатели, упражнявали професията учител, съобразно изискванията на чл. 390, ал. 2 от НПК за разглеждане на дела срещу непълнолетни лица.

Преразпределянето на делото няма да доведе до забавяне на съдебното производство. След запознаване с материалите, съдията-докладчик ще насрочи разпоредително заседание в законовия срок.

Веселина АНГЕЛОВА