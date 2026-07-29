Одобриха 22 298 евро за щетите от наводнението в Първомайци

Областната междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет единодушно подкрепи искане на кмета на община Горна Оряховица Николай Рашков за отпускане на средства от републиканския бюджет в размер на 22 298,32 евро.

Сумата е предназначена за извършване на неотложни възстановителни работи във връзка с отстраняване на последствията от наводнение, възникнало на 23 май 2026 г. на територията на село Първомайци.

Членовете на комисията обсъдиха постъпилото искане и изискваните от закона документи, удостоверяващи необходимостта от възстановителните дейности и размера на разходите. След преценка на целесъобразността и съобразяване с нормативната уредба бе взето решение в подкрепа на исканото финансиране.

Сн. sever.bg