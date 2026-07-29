Огнеборци спасиха от изпепеляване над 130 декара гори и 300 декара с посеви

Огнеборци само за ден са реагирали на 9 сигнала за пожари във Великотърновска област.

Инцидентите са от пламнали отпадъци и сухи треви заради небрежност при боравене с открит огън. Огнища е имало в землищата на Долна Оряховица и селата Ореш, Лесичери, Алеково, Дъскот, Раданово, Шемшево.

Благодарение на бързата намеса на пожарникарите, пламъците са потушени като са спасени от изпепеляване над 130 декара гори, 300 декара с посеви и една сграда.