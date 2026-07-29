сряда, юли 29, 2026
Последни:
Крими

Огнеборци спасиха от изпепеляване над 130 декара гори и 300 декара с посеви

БОРБА БГ 21 четения 0 Comments
Огнеборци само за ден са реагирали на 9 сигнала за пожари във Великотърновска област.
Инцидентите са от пламнали отпадъци и сухи треви заради небрежност при боравене с открит огън. Огнища е имало в землищата на Долна Оряховица и селата Ореш, Лесичери, Алеково, Дъскот, Раданово, Шемшево.
Благодарение на бързата намеса на пожарникарите, пламъците са  потушени като са спасени от изпепеляване над 130 декара гори, 300 декара с посеви и една сграда.

Вижте още

Жена от Плаково теглила пари от чужда карта

БОРБА БГ 199 четения 0

Жена скочи от Балдуиновата кула на Царевец и оцеля

БОРБА БГ 9924 четения 1

Пико, метаамфетамин и пособия за приготвянето им иззеха при спецакции във В. Търново и Свищов

БОРБА БГ 404 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *