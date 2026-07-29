„Пази зеленото утре!“, РИОСВ Велико Търново призовава да пазим защитените територии от пожари

98 са местата в региона, които са с такъв статут

РИОСВ Велико Търново подкрепя стартиралата кампания на МОСВ за превенция на горските пожари под наслов „Пази зеленото утре“ и отправя апел към посетителите на защитените територии и зони в региона да проявяват отговорност и бдителност при посещения сред природата с цел превенция на пожари.

В Центъра за административно обслужване на инспекцията на разположение на гражданите е информационна листовка с полезна информация. Основното послание на кампанията е: „Всеки голям горски пожар започва с една малка искра. Нека заедно запалим искрата на отговорността, а не огъня в гората. Пази зеленото утре“.

Под юрисдикцията на местната инспекция попадат 59 защитени територии и 39 защитени зони по „Натура 2000“. За защитените територии – изключителна държавна собственост, които обхващат само горски насаждения, са изготвени схеми за оповестяване на всички нива при възникване на пожари. Това са резерват „Бяла крава”, землище на с. Костел, и поддържан резерват „Хайдушки чукар”, землище на с. Буйновци в община Елена, и поддържан резерват „Савчов чаир”, землище на с. Войнежа в община Велико Търново. За останалите категории защитени територии – защитени местности, природни забележителности, национални и природни паркове, както за защитените зони важат общоприетите правила за поведение в природата.

Пожарите нанасят непоправими щети върху биологичното разнообразие и застрашават най-ценните природни местообитания. Днес този риск е многократно увеличен поради климатичните промени в последните години.

Глобалното затопляне, продължителните периоди на засушаване и екстремните горещини превръщат защитените територии и защитени зони в леснозапалима среда.

Статистиката показва, че над 90% от пожарите в България са предизвикани от човешка небрежност. В комбинация с климатичните аномалии дори най-малката искра бързо се превръща в неконтролируемо бедствие с катастрофални последици.

РИОСВ Велико Търново призовава за спазване на забраните, свързани с изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове, небрежно боравене с огън, включително палене на огън на нерегламентирани места, изхвърляне на вещества, материали, отпадъци, които могат да се самозапалят, неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви, палене на стърнища.

Ако попаднем в горски пожар, е необходимо да реагираме съгласно указанията на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съветват от екоинспекцията. И уточняват: да се оцени обстановката по отношение на мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение; да се потърси безопасен път за напускане на района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци; да се подаде съобщение на тел. 112 в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място; ако запалването е в начална фаза, може да се потуши с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Важно е да се предпазят дрехите от запалване и задължително да се защитят дихателните пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

Ана РАЙКОВСКА