Пет гола на стадиона в Полски Тръмбеш, „Янтра“ обърна ОФК „Павликени“

Подмладеният отбор на „Янтра“ /Полски Тръмбеш/ победи с 3:2 ОФК „Павликени“ в контролна среща. Двубоят започна с натиск на гостите и в 10- ата минута Ростислав Данчев вкара за 0:1 след центриране отляво. Домакините заиграха по- нападателно, пропуски направиха Християн Ганев, Любо Генчев, чийто удар бе избит от вратаря и Емилиян Ангелов. Именно Ганев изравни, като се възползва от върната от бранител топка и вкара за 1:1.

Любо Генчев изведе влезлият като резерва Бисер Алексиев и той бе точен за 2:1. След ъглов удар пък Иван Иванов направи разликата по- убедителна, бележейки за 3:1. Малко по- късно Бисер Алексиев пропусна сам срещу павликенския страж, а в самия край Ростилав Данчев намали на 3:2. На 1 август тръмбешчани ще срещнат 18- годишните юноши на “Етър ВТ”, а ОФК „Павликени“ ще гостува на „Академик“ /Свищов/.

Снимка: архив