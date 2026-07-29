сряда, юли 29, 2026
Последни:
„Янтра“
ПавликениПолски ТръмбешСпорт

Пет гола на стадиона в Полски Тръмбеш, „Янтра“ обърна ОФК „Павликени“

БОРБА БГ 14 четения 0 Comments

Подмладеният отбор на „Янтра“ /Полски Тръмбеш/ победи с 3:2 ОФК „Павликени“ в контролна среща. Двубоят започна с натиск на гостите и в 10- ата минута Ростислав Данчев вкара за 0:1 след центриране отляво. Домакините заиграха по- нападателно, пропуски направиха Християн Ганев, Любо Генчев, чийто удар бе избит от вратаря и Емилиян Ангелов. Именно Ганев изравни, като се възползва от върната от бранител топка и вкара за 1:1.

Любо Генчев изведе влезлият като резерва Бисер Алексиев и той бе точен за 2:1. След ъглов удар пък Иван Иванов направи разликата по- убедителна, бележейки за 3:1. Малко по- късно Бисер Алексиев пропусна сам срещу павликенския страж, а в самия край Ростилав Данчев намали на 3:2. На 1 август тръмбешчани ще срещнат 18- годишните юноши на “Етър ВТ”, а ОФК „Павликени“ ще гостува на „Академик“ /Свищов/.

Снимка: архив

 

Вижте още

Бойко Борисов и сръбският президент кръжат с хеликоптер над Велико Търново на 1-ви юни

Стилян Найденов 3203 четения 0

Стражичани не намериха себе си, Тихомир Иванов с хеттрик

БОРБА БГ 96 четения 0

Волейболистките на СУ „Емилиян Станев” са общински шампионки, посветиха успеха на Румен Трифонов

БОРБА БГ 587 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *