Почистват реката, която най-често наводнява Велико Търново

Кметство Дебелец започна почистването на коритото на река Белица в рамките на града, което ще отнеме няколко дни.

След наводнението на 22 май т. г. в реката има много изкоренени и счупени дървета, клони и храсти, които трябва да бъдат отстранени, за да се осигури по-добра проводимост. Дейностите се извършват със собствени средства, които ще са над 10 000 евро, уточни за „Борба“ кметицата Снежана Първанова. Болшинството от големите наводнения във В. Търново и Килифарево са причинени именно от р. Белица

Чистенето се извършва на три критични точки – покрай стария мост, въжения мост и около улиците „Белица“ и „Цанко Церковски“. То се провежда едва сега, когато е по-сухо, за да не затънат машините в меката почва.

Има и още една проблемна зона, която е следващата цел – стоманобетонният мост край бившия завод „Червена звезда“ в местността Смесито – там, където се събират реките Дряновска и Белица. Мястото обаче е извън урбанизираната територия, затова кметицата се е обърнала към областния управител с искане там коритото на реката да бъде почистено.

Ана РАЙКОВСКА