сряда, юли 29, 2026
Последни:
предприемачи
Водещи новиниИкономика

Предприемачи от Германия и Китай с интерес за инвестиции в Горна Оряховица

Ана Райковска 78 четения 1 Comment

Предприемачи от Германия и Китай бяха на посещение в Горна Оряховица. На работна среща кметът Николай Рашков им представи предстоящото развитие на Индустриален парк „Ряховец“ и възможността за реализация на инвестиции в него.

Сред гостите бяха проф. д-р Christopher Xiang-Qian Zhou – китайски учен, предприемач и инвеститор, както и проф. д-р инж. Иво Рангелов от Техническия университет в Илменау – специалист в областта на микро- и наноелектрониката.

Проф. Джоу, който повече от 40 години живее и работи в Германия, е доктор по електротехника на RWTH Aachen University, специализирал е в института „Макс Планк“, гост-професор е в един от институтите към Китайската академия на науките и притежава повече от 20 патента. Бил е част от официални икономически мисии, ръководил е научноизследователски проекти, има практически опит в изграждането на работещи германско-китайски предприятия.

Акцент в срещата бе представянето на проекта, в който Община Горна Оряховица е водещ партньор и по който започва изграждането на истинска модерна индустриална зона, каквото дълги години е имало само на хартия.

До есента на 2028 г. ще бъде изградена цялостно довеждаща и вътрешна инфраструктура – както пътна, така и техническа, заедно с офиси, паркинги, експоцентър и др. Кметът изтъкна и стратегическите предимства на Горна Оряховица като географското разположение, добрата транспортна свързаност и наличието на летище с международен статут, което предстои да се развива.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Великотърновци медитираха със звезда от виетнамския „Денсинг старс“

Стилян Найденов 426 четения 0
велоалеи

Одобриха 21,6 млн. лева за велоалеи и пешеходна зона край Янтра

Ана Райковска 7249 четения 7

В. Търново се рекламира на Световното туристическо изложение в Лондон

БОРБА БГ 392 четения 0

One thought on “Предприемачи от Германия и Китай с интерес за инвестиции в Горна Оряховица

  • Горна мина НЕвелико Търново – Парк като парк , тротоарите-тротоари , улиците – улици , център за приказ, Летният им театър – приказен и всичко това е благодарение на КМЕТЪТ им . То и ние имаме кмет , благодарение на него Търново стана БАТАК , цигания и строителна площадка без край .
    Поклон до земи за Най-Великият Кмет който се е раждал на Планетата Земя, най-умният, най-добросъвестният и Свръх интелигентният и компетентен индивид – Пън като ПЪН и ОФФ като изключен – Демек Изключителен Пън – Инж Минж Бинж ПънOff

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *