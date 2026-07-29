Предприемачи от Германия и Китай с интерес за инвестиции в Горна Оряховица

Предприемачи от Германия и Китай бяха на посещение в Горна Оряховица. На работна среща кметът Николай Рашков им представи предстоящото развитие на Индустриален парк „Ряховец“ и възможността за реализация на инвестиции в него.

Сред гостите бяха проф. д-р Christopher Xiang-Qian Zhou – китайски учен, предприемач и инвеститор, както и проф. д-р инж. Иво Рангелов от Техническия университет в Илменау – специалист в областта на микро- и наноелектрониката.

Проф. Джоу, който повече от 40 години живее и работи в Германия, е доктор по електротехника на RWTH Aachen University, специализирал е в института „Макс Планк“, гост-професор е в един от институтите към Китайската академия на науките и притежава повече от 20 патента. Бил е част от официални икономически мисии, ръководил е научноизследователски проекти, има практически опит в изграждането на работещи германско-китайски предприятия.

Акцент в срещата бе представянето на проекта, в който Община Горна Оряховица е водещ партньор и по който започва изграждането на истинска модерна индустриална зона, каквото дълги години е имало само на хартия.

До есента на 2028 г. ще бъде изградена цялостно довеждаща и вътрешна инфраструктура – както пътна, така и техническа, заедно с офиси, паркинги, експоцентър и др. Кметът изтъкна и стратегическите предимства на Горна Оряховица като географското разположение, добрата транспортна свързаност и наличието на летище с международен статут, което предстои да се развива.

Ана РАЙКОВСКА