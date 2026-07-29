Театър ВЕСЕЛ покани Пинокио на Международния фестивал „Лято, кукли и приятели”

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, продължава на 1 август в 11:00 часа на сцена „Арт Лято” до Художествената галерия „Борис Денев”.

Спектакълът е по мотиви от едноименната класическа история на Карло Колоди „Пинокио”. Гостува Театър „Карлсон” от София. Постановката и сценографията са дело на Мария Банова, а адаптацията и музиката – на Валерия Крачунова-Попова. В спектакъла участва Неделчо Неделчев, но ще звучат и гласовете на Ненчо Балабанов, Здрава Каменова и София Бобчева.

Отново на 1 август, но от 12:00 часа в зала 1 на Художествената галерия „Борис Денев” ще се състои Куклената работилница за изработка на авторски кукли. Тя е свързана с името на Мария Банова – утвърден куклен режисьор, сценограф и основател на театър АРТ ЛЕНД-София. Мария Банова организира творчески ателиета и работилници за изработка на меки и театрални кукли, както и куклени представления за деца.

През месец август продължава и традиционната изложба „Сцена и кукли” в Художествената галерия. Експозицията, посветена на творчеството на сценографа Юлия Лачева, е с оригинални ескизи, проекти и театрални кукли от спектакли. В изложбата са представени и оригинални илюстрации от детски книжки. Лачева е утвърден български сценограф, възпитаник на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Творчеството ѝ се отличава с визуално въображение и прецизна изработка на детайлите, съобразени със спецификата на кукленото изкуство.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев” и Народно читалище „Надежда –1869″. Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът за всички събития е свободен.