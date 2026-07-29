Великотърновският университет организира атрактивно състезание за чуждестранни участници

Великотърновският университет организира едно от най-атрактивните и иновативни състезания за чуждестранни участници в България под надслов „Открий България“.

Инициативата се проведе в рамките на 49-ия международен летен семинар по български език и култура и превърна опознаването на страната ни в истинско преживяване, изпълнено със знания, емоции и забавление.

По идея на директора на семинара доц. д-р Валерия Тодорова и нейния екип програмата беше обновена с напълно нов формат, който разчупи утвърдения модел на събитието и внесе съвременен, интерактивен подход в обучението в международния семинар. Новата концепция предизвика изключителен интерес и показа как българската история, култура и традиции могат да бъдат представени по увлекателен и запомнящ се начин.

Състезанието „Открий България“ се проведе в три кръга, като всеки от тях носеше точки за крайното класиране. Отборите носеха емблематични имена, вдъхновени от българската история и традиции – „Боляри“, „Асеневци“, „Глаголица“, „Канатица“, „Свещари“, „Нестинари“ и „Мавруд“.

В първия кръг участниците отговаряха на въпроси, свързани с географията, традициите и характерните вкусове на България.

Вторият кръг беше посветен на българската история, като въпросите бяха подготвени в интерактивната образователна платформа Bamboozle. Финалният кръг „Предизвикателства“ даде възможност на семинаристите да изработят мартеница, да изиграят ръченица, да подредят българска шевица и да премерят сили с едни от най-трудните български скоропоговорки.

След оспорвана надпревара трите отбора с най-висок резултат получиха награди, осигурени от Великотърновския университет.

След огромния успех на първото издание организаторите вече гледат към следващата година.

През 2027 г. състезанието „Открий България“ ще бъде излъчвано на живо, за да достигне до още по-широка аудитория и да покаже пред света огромния интерес към българския език, култура и традиции. Амбицията на Великотърновския университет е инициативата да се превърне в запазена марка на Международния летен семинар и в едно от най-разпознаваемите събития за чуждестранни приятели на България.

Снимка: ВТУ