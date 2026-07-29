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Спорт

Виолетовите феновете избират Футболист на месеца

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

“Фенове, стартираме нова класация! Всеки месец вие ще избирате играча, който е давал всичко от себе си на терена и е заслужил най-много вашата подкрепа.

Защо гласът ви е толкова важен? Победителите от месечните анкети ще получат предимство и точки в голямата класация в края на сезона за Футболист на годината!
Гласуването започва в края на месец август. Следете страницата, както и нашата Вайбър група и подкрепете своя фаворит.  Кой според вас заслужава най-много наградата за юли и август след първия мач в Несебър? Пишете ни в коментарите!”, обявиха на страницата си във Фейсбук от Фен клуб “Етър”.

 

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