Бивш китайски ресторант става Музей на спортната слава?

Бившият китайски ресторант в ДКС „Васил Левски“ и близката конферентна зала могат да бъдат превърнати в Музей на спортната слава, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Той отговори на питане от общинския съветник Веселин Узунов, който предложи в старата столица да бъде създадена такава експозиция.

Няма спор, че Велико Търново е град с богата спортна история и многобройни отличия, но към момента подобен проект не е реализиран заради липсата на подходящо свободно пространство общинска собственост и заради съсредоточаването на Община Велико Търново за развитието на спортната база като основен приоритет.

Все пак Панов подчерта, че и към момента съществуват различни музейни сбирки и витрини в спортните обекти в старата столица. В административната сграда на ОП „Спортни имоти“, както и на входа на стадион „Ивайло“.

Експозиция има изградена и във фоайето на ДКС „Васил Левски“, където Панов предлага да бъде създаден такъв музей. По думите му най-подходящото място е там, защото предстои преустройство с финансиране от държавния бюджет.

„Мисля, че най-удачно в момента е ДКС, където има конгресен център и друга зала, която някога беше китайски ресторант. Могат да се обособят двете за музей и да се ползват и за конгресни цели и да се изложат всички отличия. За да може младите хора да са запознати с всички търновски спортисти, издигнали имиджа на Велико Търново. Ще проучваме и други възможности за място, включително за финансиране в обозримото бъдеще“, обясни още Даниел Панов.

По думите му друг вариант е бившият ЖП пансион във Велико Търново. За него има идея да бъде превърнат в Музей на килимарството, където в част от помещенията да бъде създаден и Музей на спортната слава.

Екип „Борба“