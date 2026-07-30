216 абсолвенти ще получат първо офицерско звание на церемония в центъра на В. Търново

На 31 юли 2026 година ще се състои тържественият ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите-випускници, присвояване на първо офицерско звание на военнослужещите, приети за обучение в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело и присвояване на първо сержантско звание на кадетите-випускници от 148-и випуск „Априлски-2026“ на НВУ „Васил Левски“.

Ритуалът ще бъде пред сградата на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново от 10.00 часа.

216 са випускниците, които ще получат своите дипломи. 148 са курсантите, обучавали се в трите факултета на Университета в район Велико Търново и район Шумен. Първенец на 148-и випуск „Априлски-2026“ на НВУ „Васил Левски“ е лейтенант Виктор Георгиев, специализация „Мотопехотни и танкови войски“. Той ще получи и академичната награда „Полковник Борис Дрангов“ от НВУ „Васил Левски“, награди от министъра на отбраната и началника на НВУ.

8 са отличниците на военни специализации: лейтенант Георги Камалиев – специализация „Разузнаване“; лейтенант Жасмин Йорданова – специализация „Инженерни войски“; лейтенант Димитър Димитров – специализация „Електронно разузнаване и електронна война“; лейтенант Иван Бозов – специализация „Материални ресурси, придвижване и транспорт“; лейтенант Петя Стефанова – специализация „Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси“; лейтенант Кристиан Христов – специализация „Полева артилерия“; лейтенант Калоян Димитров – специализация „Радиотехнически войски“; лейтенант Християна Колева – специализация „Артилерийско инструментално разузнаване“. Те ще бъдат наградени от началника на НВУ с грамоти за постигнат отличен успех в курса на обучение, плакет на НВУ „Васил Левски“ и награди от министъра на отбраната и началника на отбраната.

Лейтенант Ралица Василева е носителят на наградата „Генерал Сава Муткуров“ от Комитет „Генерал Сава Муткуров“ – Велико Търново. Тя се обучава във военна специализация „Материални ресурси, придвижване и транспорт“.

9 са военнослужещите завършили курса за придобиване на професионална квалификация по военно дело, на които ще им бъде присвоено първо офицерско звание. 59 са кадетите, които ще получат своите свидетелства за обучение в Професионалния сержантски колеж. Първенец на „148-и випуск – „Априлски-2026“ на Професионален сержантски колеж е редник 3-ти клас Живомир Методиев от дневна форма на обучение за професия „Сержант-командир“, специалност „Командване на мотопехотни и разузнавателни формирования“.

Отличници на „148-и випуск „Априлски-2026“ на Професионален сержантски колеж са редник 3-ти клас Александра Кочешева от дневна форма на обучение за професия „Сержант-командир“, специалност „Командване на артилерийски формирования“, и редник 3-ти клас Ивелина Петрова от задочна форма на обучение за професия „Сержант-логистик“, специалност „Обща логистика“. Те ще бъдат наградени с грамоти за постигнат отличен успех в курса на обучение, плакет на НВУ „Васил Левски“ от началника на НВУ „Васил Левски“. Ще получат и предметни награди от началника на отбраната.