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Бакърджия трето поколение с работилница на Самоводската чаршия показва занаята си в Семейна събота

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Трето поколение бакърджия ще поведе участниците в последната за това лято Семейна събота в Горна Оряховица към света на медникарството.

На 1 август е четвъртата среща от поредицата в Исторически музей – Горна Оряховица. Посетителите ще се срещнат с Хасан Хасанов, който се е учил на занаят от дядо си и баща си, а днес има занаятчийска работилница на Самоводската чаршия във Велико Търново. Майсторът с удоволствие работи с деца и възрастни, като показва тънкостите на своя занаят в специализирани класове. Любознателните гости ще видят как се обработва медта и как от ръцете на бакърджията излизат различни съдове, накити и обкови. И всеки, разбира се, ще може да изпробва своята сръчност.

Семейната събота започва в 10,30 часа с играта с награди „Пътешественикът и тези чудни, чудни вещи“. Входът е 2,56 евро за семейство.

От 8 август семейните съботи се пренасят в Долна Оряховица, в Етнографския музей, където ще има още забавления и интересни уроци.

Източник: Исторически музей – Горна Оряховица

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