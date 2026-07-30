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Четирима хандбалисти на „Локомотив“ ще играят за България в Грузия

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Четирима състезатели на горнооряховския Хандбален клуб „Локомотив“  попаднаха в състава на България за M 18 EHF Championship II. В шампионата, който ще се проведе от 2 до 9 август в Телави, Грузия, ще участват Георги Василев, Велизар Драганчев, Иво Иванов и Християн Колев.

Националният ни отбор ще премери сили с Белгия, Великобритания, Грузия, Кипър и Косово, като първата среща е на 2 август срещу Косово.

В първата фаза шестте тима ще изиграят по един мач помежду си. Първите два отбора в крайното класиране след груповата фаза ще се срещнат във финала, а заелите трето и четвърто място ще спорят за бронзовите медали.

България ще бъде водена от същия треньорски щаб, който изведе националния ни отбор до 20 години до бронзовите медали в Косово преди две седмици. В селекцията от 16 състезатели на старши треньора Виктор Симеонов попадат и седем хандбалисти, които бяха част от успешното представяне на тима в Прищина – Християн Колев, Тодор Кънев, Христо Йорданов, Даниел Иванов, Иво Иванов, Георги Василев и Велизар Драганчев.

Отборът се събра на 29 юли и ще проведе двудневен лагер в Свиленград, преди да отпътува за Турция, а оттам – с полет за Грузия. Първият мач на българския тим е в неделя, 2 август, срещу Косово.

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