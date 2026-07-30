Д-р Илияна Димитрова от ВТУ изпълнява историческата мисия на първи лектор по български език в Илинойс

Вече обучава 18 студенти от различен произход и вдъхва в тях любов към България

Главен асистент д-р Илияна Димитрова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ изпълнява историческата мисия да бъде първи лектор по български език в Илинойс.

От 20 октомври миналата година в Университета в Ърбана – Шампейн, тя обучава 18 студенти от различен произход. Вдъхва им любов към езика и България.

Българистиката се завърна зад Океана след повече от 30-годишно прекъсване. Д-р Димитрова е реално първата преподавателка, която се отдава изцяло на българския език в Илинойс, където е най-голямата българска диаспора.

Сред нейните студенти има момчета и момичета от български произход, но и такива, които нямат нищо общо с България. Някои от тях са с корени от Италия, Индия и Мексико. Те сами са избрали да дойдат в часовете по български език и култура и са различни специалности – от педагогика до компютърни науки и кинезитерапия.

В университета в Илинойс, където се обучават 60 000 студенти, никога не е имало български език, затова в началото предупредили д-р Димитрова, че едва ли може да се очакват повече от 3-4 желаещи да учат.

Когато се записали 18, тя била изключително щастлива, още повече че и за следващата учебна година групата вече се пълни. Занятията започват още в края на август и продължават до месец май.

През октомври студентите не знаели нищо за България. Много от тях са чували за страната ни само от свои съученици с български произход. Затова в часовете по българска култура д-р Димитрова им разказва с любов за България, за родната кухня, за обичаите, за красивата ни природа. А тя отговаря и на всякакви техни въпроси. Особен интерес предизвикали и изборите в България на 19 април. Студентите питали за българската политическа система, затова д-р Димитрова им обещала да ги запознае с политическите партии у нас и съвременните процеси. В часовете тя им разказва за обществените нагласи на българите, техните разбирания за живота, историята на България и навиците, които са си изградили хората у нас, както и по какъв начин виждат света.

Първата преподавателка по български език в Илинойс е категорична, че студентите се справят добре с българския език. По думите й те имат голямо желание да учат и мотивация да се докоснат до езика и културата на България. От нейните студенти има и представителка в Международния летен семинар по български език и култура, който се провежда във Великотърновския университет, а през следващата година участниците ще са повече.

Д-р Димитрова твърди, че е щастлива, вдъхновена и благодарна за възможността да преподава в Илинойс и да помага на студентите, които са решили да изучават красивия български език. Според нея най-важното е, че момчетата и момичетата там сами са избрали да учат и това прави мисията на д-р Димитрова още по-вълнуваща.

Тя е възпитаник на Великотърновския университет. Завършва във Филологическия факултет с български и полски език през 2004 година. Днес си пожелава следващата учебна година да бъде пълноценна и изпълнена с положителни емоции.

„В момента се записват студенти и за начинаещата група и за напреднали и това е голям успех на българската държава, на МОН, на Министерството на външните работи и Генералното консулство в Чикаго. Пожелаваме си лекторатът да не спира, защото има нужда българският език да живее на академично ниво отвъд Океана. Най-хубавото е, че студентите избират съзнателно българския език, това е осъзнат избор“, сподели д-р Илияна Димитрова.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът и личен архив