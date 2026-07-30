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Хванаха водач, дрогиран с  канабис, кокаин, амфетамин и метаамфетамин

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Двама водачи, употребили наркотични вещества установиха служители на Пътна полиция-Велико Търново. Единия с коктейл от забранените вещества. На 29 юли около 13,30 ч. на пътя Велико Търново – Габрово, в района на разклона за Дебелец е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 41-годишен търновец. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис, кокаин, амфетамин и метаамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

В  04,30 ч. на 30 юли в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 27-годишен от с. Върбица. При теста за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис. Той също е дал кръвна проба за химичен анализ.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По двата случая са образувани преписки.

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