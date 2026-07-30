Дебелец кани на сбор на 1 август, градът празнува цяла седмица

Град Дебелец празнува на 1 август.

Традиционно сборът се отбелязва в първата събота на август, но проявите започнаха седмица преди това със спортен празник „Не стой у вас, играй с нас“ на градския стадион с награди и изненади за децата.

На 29-и вечерта предложи латино вечер с Денс център „Ун бесо“ – Велико Търново. Следващият ден от 20 часа е кубинска вечер, ще има огнено шоу, а жителите и гостите ще бъдат накичени с хавайски гердани. Ще пее Гери Стоянова.

Петък, 31 юли, е посветен на фолклора, с участието на клубове „Болярско хоро“ и „Белонога“. А в събота, 1 август, от 19,30 часа на сцената ще се изявят балетна школа „Вдъхновение“, танцова група „Ан джи“ и др. танцови състави. Ще участват Анка Николова, Божидара Якимова, Преслава Кирова и Анабел Тончева. Празничната програма приключва на 2 август, неделя, с киновечер под звездите от 21 часа, когато се захлади.

За празничните вечери Кметството ще ползва подвижната сцена, предоставена от Общината. Тя вече спести средства на немалко населени места за организираните от тях празници и фестивали.

Ана РАЙКОВСКА