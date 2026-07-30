Корабоплаването край Свищов и свищовското село Вардим е затруднено заради критично ниските води на река Дунав, каза за БТА директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе“ Иван Иванов.

„Корабоплаването по река Дунав е затруднено заради историческия минимум на водното ниво на реката. Не е имало до сега, поне аз нямам такъв спомен, показания, при които водомерният пост при Русе да показва минус 85 см“, каза Иванов.

Той призова всички, свързани с корабоплаването и корабоводителите по река Дунав да следят актуалната информация за нивото на реката, за това дали и къде има заседнали съдове и натрупани наноси и, най-важното, да не излизат извън фарватера – обозначения път за корабоплаване.

Към момента в района на Дирекция „Речен надзор – Русе“ извън фарватера има заседнали четири плавателни съда заради човешка грешка, каза още Иванов.

По думите му ниските води на Дунав носят и икономически последици. Заради маловодието корабите, които все пак се движат, се пълнят наполовина или с една трета от обема си. Това е причина много собственици да спират плавателните си съдове, изчаквайки по-високи водни стълбове и така те търпят финансови загуби, допълни Иванов.

Освен това има ограничения наложени от речния надзор за габаритите на плавателните съдове, както и има места, през които могат да преминават само по два плавателни съда, което означава, че няколко пъти трябва да преминат големи конвои през критичните участъци, които правят така нареченото „провлачване“, което е допълнително разход на средства и време, коментира още Иванов.

По време на 68-ото масово преплуване на река Дунав край Свищов, което се състоя преди дни, плувците попадаха на подводни наносни форми (пясъчни коси) и на места можеха да ходят още в средата на реката. Тогава лодководачи коментираха пред репортер на БТА, че нивото на реката е застрашително ниско и пречи на корабоплаването. Според тях заради маловодието много кораби изчакват и се движат предимно такива с по-плитко газене, които могат да преминават през критичните участъци на Дунав.

Хидрометеорологичната станция, която измерва актуалния воден стоеж при речен километър 554 край Свищов, днес отчита минус 35 см. Критичните участъци са около остров Вардим и между 555 км и 552 км край Свищов.

БТА