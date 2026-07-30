Квартирите във Велико Търново стигнаха 600 евро за двустаен

600 евро стигнаха наемите на квартирите във Велико Търново, показва проверка на „Борба“. Става въпрос за жилище в квартал „Зона Б“, където през последните няколко години се построиха нови луксозни блокове.

Шоковото поскъпване на наемите е тревожно както за младите семейства, така и за студентите. Много от тях, поради желанието си да бъдат самостоятелни, избират да си наемат жилище. Обикновено предпочитанията им са насочени към двустайни апартаменти, които могат да бъдат споделяни с колеги и приятели. Това е и причината тези наеми да скачат осезаемо.

Цените на квартирите в старата столица обикновено варират спрямо квартала, в който е позициониран апартаментът, и вида на строителството. Много млади хора избират за свое местоживеене кварталите „Колю Фичето“ или центъра, където наемите са поносими. Там обикновено квартирите варират между 250 и 350 евро за двустаен апартамент. Специално в централната част наемите вече са по-ниски, защото жилищният фонд е остарял, а проблемите с паркирането са много сериозни. Но освен цената важен фактор при избора на жилище за студентите е близостта до магазини и кафенета. Не на последно място, те търсят и лесен достъп до своя университет.

Един от най-скъпите и най-малко предпочитаните квартали именно за студенти е „Зона Б“.

Фактът, че кварталът се обновява и вече има много нови блокове, е предпоставка наемите да са много високи. Най-ниските цени, които един студент би могъл да заплати там, са около 350 евро. Освен това кварталът е отдалечен от Великотърновския университет и Националния военен университет.

Проверката на „Борба“ установи и друг факт, от голямо значение е месецът, в който се наема жилище. Обикновено след септември наемите скачат драстично, защото все повече студенти започват да търсят квартии. Много бъдещи живущи предпочитат да си наемат жилище лятото, когато цените са по-достъпни.

Във всички квартали обаче има и изключения, затова е много трудно да се определи кой от тях е най-скъп или най-евтин. Предлагането обаче не е малко, затова наемателите имат избор спрямо своите предпочитания.

Мелек МЕХМЕД