Редник Петър Ангелов от 110-и логистичен полк беше отличен с предметната награда „Ножът на Кан Кубрат“ за спечелената европейска титла при професионалистите в категория до 70 кг по савате (френски бокс). На ринга във френския град Лион той победи представителя на домакините и заслужено завоюва шампионския пояс.

Наградата беше връчена от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, който поздрави военнослужещия за високото спортно постижение и за достойното представяне на Българската армия на международната сцена. Редник Ангелов получи и „Представителна монета“ от главния сержант на Сухопътните войски.

Освен успешен спортист, редник Ангелов служи в Българската армия от 2022 г. в батальона за ремонт на въоръжение, където изпълнява задълженията си с професионализъм, а като инструктор провежда тренировки по специална лична защита.

Лясковчанинът Петър Ангелов е носител на редица международни и национални отличия по кикбокс, бокс, френски бокс савате и муай тай. Роден е на 7 юни 1997 година. Учи в лясковската гимназия, след което започва да сбъдва своята мечта. Тръгва преди 11 г. от Лясковец, за да гради спортна кариера и за да се занимава с това, което го привлича – различните бойни спортове.

Петър Ангелов е роден на 7 юни 1997 година. Учи в лясковската гимназия, след което започва да сбъдва своята мечта. Тръгва преди 10 г. от Лясковец, за да гради спортна кариера и за да се занимава с това, което го привлича – различни бойни спортове.

Започва аматьорската си кариера в Габрово през 2015 г. През същата година в Плевен е първото му голямо състезание. Огромна заслуга за неговото развитие има първият му треньор Цветан Карнаков.

По-късно се премества в София. Приет е да учи в Национална спортна академия „Васил Левски” и среща настоящия си треньор Милуш Драганов. Професионален състезател е в „Сенсей Файт клуб”, състезател и треньор е и в боксов клуб „Локомотив” (Пловдив). В Пловдив работи и като военен.

Петър Ангелов е носител на редица големи награди. Многократен шампион на България, медалист от републикански първенства по бокс. Зад гърба си има и постижения на световно ниво – Балкански вицешампион в стил К-1 в Ягодина, Сърбия, трето място на Световно първенство по савате във Вараждин, Хърватия.

Европейски вицешампион по савате в Лонгви, Франция. Единадесет пъти е ставал републикански шампион по кикбокс в стиловете лоукик и К1. Има пет победи на професионално ниво в стил К1.