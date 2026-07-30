Местно училище обучава деца от 4 села, предлагат го за защитено

Училището в Церова кория отново ще бъде предложено за включване в списъка със защитените. В него се обучават деца от Миндя, Къпиново и Пчелище.

Съгласно документ на Министерството на околната среда от 1996 година Миндя и Къпиново са в планински район. Ако училището в Церова кория бъде закрито, то учениците от всички населени места в региона трябва да пътуват над 20 км до Дебелец.

Училищата в селата Миндя и Къпиново са закрити през 1973 година, а в Пчелище през 2000 година. Училището в Церова кория разполага с много добра материално-техническа база – физкултурен салон, стол с кухненски блок, два компютърни кабинета, просторен и добре поддържан училищен двор.

В ОУ „П. Р. Славейков“ през учебната 2026/2027 година ще се обучават 27 ученици. 8 са от Церова кория, 4 са от Къпиново, 6 от Миндя и 6 от Пчелище. Обхванати са в 4 паралелки. Две са в начален етап с 13 ученици и две в прогимназиален етап с 14 ученици. Целодневната организация на учебния ден в начален и прогимназиален етап е организирана в две групи.

Преди няколко години имаше опасност училището да бъде изключено от списъка на защитените, но Общинският съвет прие позиция в подкрепа на школото, която беше изпратена до Министерството на образованието.

Михаил МИХАЛЕВ